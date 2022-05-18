Société Générale завершила сделку по продаже Росбанка

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Французская банковская группа Société Générale завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России в пользу «Интерроса».
Société Générale завершила сделку по продаже Росбанка
  • РИА Новости

«Société Générale объявляет о закрытии сделки по продаже «Росбанка» и российских страховых подразделений группы в пользу «Интеррос Капитал», — говорится в сообщении на сайте группы.

Выбытие российских активов произойдёт во втором квартале текущего года.

12 марта Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России.  Отмечается, что немецкое финансовое учреждение не намерено участвовать в новых проектах в России.

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