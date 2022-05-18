Société Générale завершила сделку по продаже Росбанка
- РИА Новости
«Société Générale объявляет о закрытии сделки по продаже «Росбанка» и российских страховых подразделений группы в пользу «Интеррос Капитал», — говорится в сообщении на сайте группы.
Выбытие российских активов произойдёт во втором квартале текущего года.
12 марта Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. Отмечается, что немецкое финансовое учреждение не намерено участвовать в новых проектах в России.