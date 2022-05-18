РБК: Deutsche Bank отключил счета ряда крупных российских банков

Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в данной кредитной организации корреспондентские счета в евро.

Об этом РБК сообщили два источника на финансовом рынке.

«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — сказал один из источников.

По его словам, если число операций у банка растёт, то Deutsche Bank закрывает счёт.

12 марта Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. Отмечается, что немецкое финансовое учреждение не намерено участвовать в новых проектах в России.

В начале мая газета Financial Times сообщила, что европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше $10 млрд в случае сокращения деятельности в России или полного ухода с российского рынка.

Как отмечается, крупнейший банк Италии UniCredit на этой неделе сообщил, что зарезервировал под возможные потери в России более €1,2 млрд, а также предупредил, что может потерять €5,3 млрд, если будет вынужден полностью уйти из России.

Французский банк Société Générale готовится потерять около €3,1 млрд.