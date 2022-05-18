В Татарстане рассказали о работе по выполнению годового плана по строительству жилья

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В Татарстане сдали 1,3 млн квадратных метров жилья, что составляет 49% от годового плана по строительству недвижимости.
В Татарстане рассказали о работе по выполнению годового плана по строительству жилья
  • globallookpress.com

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на заявление заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильшата Гимаева.

Он добавил, что в январе 2022 года коммерческое жилье в регионе было продано на сумму 7,7 млрд рублей, в феврале — 10,9 млрд, в марте — 8,2 млрд.

В апреле показатель составил 3,4 млрд, падение связано с изменением ключевой ставки.

Ранее телеканал «360» сообщил о планах строительства новых спортивных объектов в Подмосковье.

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