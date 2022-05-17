В Ставропольском крае запустят ещё три ветропарка

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В Ставропольском крае планируют ввести в эксплуатацию ещё три ветропарка.
В Ставропольском крае запустят ещё три ветропарка
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом сообщает newstracker.ru.

Министр энергетики, промышленности и связи региона Иван Ковалёв заявил, что в 2021 году было привлечено около 60 млрд рублей инвестиций.

«Уже собран портфель на этот год. Мы планируем инвестиции в аэрозольный кластер, в производство пластмасс, в развитие радиоэлектронной промышленности. Это и зелёная энергетика: в текущем году планируется ввести ещё один ветропарк на 60 МВт, в следующем — ещё два, в общей сложности на 315 МВт», — сказал Ковалёв на брифинге в правительстве Ставрополья.

В 2021 году сообщалось, что в Ставропольском крае запустили Бондаревскую ветроэлектростанцию.

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