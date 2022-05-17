Экономист Данилов прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы

Кандидат экономических наук Александр Данилов прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.

«Меры ЦБ должны были поддержать внутреннюю финансовую систему РФ и стабилизировать рубль. Регулятор с этим заданием успешно справился», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ряд ограничений при этом должен сохраняться, особенно если речь идёт о переводах в недружественные страны нерезидентами.

«Гражданам стран коллективного Запада, работающим в РФ, разрешается переводить свою заработную плату в иностранные банки, пока этого достаточно», — считает Данилов.

Как прогнозирует эксперт, ЦБ, скорее всего, продолжит вводить послабления, так как ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что Центробанк увеличил до $50 тыс. ежемесячный лимит переводов с российского счёта за рубеж.