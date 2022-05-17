Зампреды правления Сбербанка Бурико и Мальцев покидают банк
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение банка, изменения произошли в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка.
Отмечается, что исполнение обязанностей Бурико, Мальцева и Алымовой будет возложено на первых зампредов правления банка.
В феврале сообщалось, что Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции, его возглавит Лев Хасис, который с 1 июня покинет пост первого зампреда банка.