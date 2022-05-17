Ещё одним участником ПМЭФ-2022 станет делегация Мьянмы
- РИА Новости
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Об этом сообщает kp.ru.
«Уровень торгово-экономических отношений России и Мьянмы в настоящий момент недостаточно высок, однако существуют все предпосылки для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами», — заявил Кобяков.
Он выразил уверенность, что участие делегации Мьянмы в ПМЭФ и Восточном экономическом форуме положительно скажется на дальнейшем развитии отношений деловых кругов двух стран.
Со своей стороны, Лвин У отметил, что ПМЭФ — ключевое событие в современной глобальной повестке.
«Мы планируем приехать в составе большой делегации на форум с участием четырёх профильных министров и представителей бизнеса», — добавил посол.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область представит на ПМЭФ проекты в сфере науки, культуры и туризма.