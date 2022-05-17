Ещё одним участником ПМЭФ-2022 станет делегация Мьянмы

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В Москве советник президента России Антон Кобяков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Союз Мьянма Лвином У.
Ещё одним участником ПМЭФ-2022 станет делегация Мьянмы
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает kp.ru.

«Уровень торгово-экономических отношений России и Мьянмы в настоящий момент недостаточно высок, однако существуют все предпосылки для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами», — заявил Кобяков.

Он выразил уверенность, что участие делегации Мьянмы в ПМЭФ и Восточном экономическом форуме положительно скажется на дальнейшем развитии отношений деловых кругов двух стран.

Со своей стороны, Лвин У отметил, что ПМЭФ — ключевое событие в современной глобальной повестке.

«Мы планируем приехать в составе большой делегации на форум с участием четырёх профильных министров и представителей бизнеса», — добавил посол.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область представит на ПМЭФ проекты в сфере науки, культуры и туризма.

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