Нижегородская область представит на ПМЭФ проекты в сфере науки, культуры и туризма
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
Как заявил губернатор Глеб Никитин, главный акцент будет сделан на презентации инвестиционных возможностей области.
«Посетители нижегородского стенда смогут ознакомиться с проектами ИТ-кампуса, научно-технологического центра «Квантовая долина», а также с возможностями особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Для нас крайне важно рассказать потенциальным партнёрам и инвесторам о высокотехнологичных проектах развития», — сказал он.
Регион представит на ПМЭФ и событийную программу региона на 2022 год.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что стал известен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022.