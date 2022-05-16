Нижегородская область представит на ПМЭФ проекты в сфере науки, культуры и туризма

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Нижегородская область представит на Петербургском международном экономическом форуме проекты в сфере науки, культуры и туризма, а также в сфере привлечения инвестиций.
Нижегородская область представит на ПМЭФ проекты в сфере науки, культуры и туризма
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Как заявил губернатор Глеб Никитин, главный акцент будет сделан на презентации инвестиционных возможностей области.

«Посетители нижегородского стенда смогут ознакомиться с проектами ИТ-кампуса, научно-технологического центра «Квантовая долина», а также с возможностями особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Для нас крайне важно рассказать потенциальным партнёрам и инвесторам о высокотехнологичных проектах развития», — сказал он.

Регион представит на ПМЭФ и событийную программу региона на 2022 год.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что стал известен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022.

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