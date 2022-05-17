Экономист Кобяк спрогнозировал поэтапный отказ стран ЕС от российской нефти

Экономист Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, каким образом будет происходить отказ стран Евросоюза от российской нефти.

По мнению эксперта, одномоментного отказа от российской нефти не произойдёт, скорее всего, будут установлены определённые сроки.

«Условно говоря, к 2023 году снизить, например, закупку на 10%, к 2024 году — на 30% или 40%. То есть они организовывают стратегию. После этой стратегии идёт обращение в нефтяные компании, которые заключают контракты. Контракты пойдут на Саудовскую Аравию, Америку, и увеличение поставок нефти будет из этих стран», — заявил Кобяк.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.