Экономист Кобяк спрогнозировал поэтапный отказ стран ЕС от российской нефти

Короткая ссылка
Экономист Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, каким образом будет происходить отказ стран Евросоюза от российской нефти.
Экономист Кобяк спрогнозировал поэтапный отказ стран ЕС от российской нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

По мнению эксперта, одномоментного отказа от российской нефти не произойдёт, скорее всего, будут установлены определённые сроки.

«Условно говоря, к 2023 году снизить, например, закупку на 10%, к 2024 году — на 30% или 40%. То есть они организовывают стратегию. После этой стратегии идёт обращение в нефтяные компании, которые заключают контракты. Контракты пойдут на Саудовскую Аравию, Америку, и увеличение поставок нефти будет из этих стран», — заявил Кобяк.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт»  прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить