Bloomberg: ФРГ откажется от импорта нефти из России даже при отсутствии консенсуса в ЕС
Отмечается, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца решительно настроено продвигать национальный план как часть ограничений ЕС в отношении России.
Германия ведёт переговоры с альтернативными поставщиками энергоносителей и надеется решить вопросы логистики нефти в течение шести—семи месяцев, сообщают агентству высокопоставленные чиновники.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят эмбарго на импорт нефти из России.