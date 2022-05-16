Bloomberg: ФРГ откажется от импорта нефти из России даже при отсутствии консенсуса в ЕС

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Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца решительно настроено продвигать национальный план как часть ограничений ЕС в отношении России.

Германия ведёт переговоры с альтернативными поставщиками энергоносителей и надеется решить вопросы логистики нефти в течение шести—семи месяцев, сообщают агентству высокопоставленные чиновники.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят эмбарго на импорт нефти из России.

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