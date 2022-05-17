Аналитик Пикин рассказал о влиянии геополитических рисков на цену газа в Европе

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Полина Полетаева
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT данные лондонской биржи ICE, согласно которым цена газа в Европе опустилась ниже $960 за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Пикин рассказал о влиянии геополитических рисков на цену газа в Европе
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  • © HHakim

«Если посмотреть, то колебания идут то вверх, то вниз. То газ уходит за $1200, то цена опускается до $900. Все колебания определяются рядом факторов, например, объёмом загрузки хранилищ, потребностью электростанций в газе или объёмом ветровой нагрузки. Поэтому волатильность плюс-минус $200 от (цены. — RT) $1000 — это нормально, мы это наблюдаем уже девять месяцев подряд», — сказал эксперт.

Аналитик напомнил, что на рынке газа сохраняется локальный дефицит предложения.

Кроме того, как отметил Пикин, продолжаются разговоры о том, чтобы «отрезать» Россию от этого рынка.

«То есть проблемы остаются теми же, что и год назад, только теперь они ещё и усилены геополитическими рисками отказа от российского газа», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе опустилась ниже $960 за 1 тыс. куб. м. 

Как сообщил 16 мая «Газпром», запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд куб. м, а для выхода на уровень 90%-ной заполненности компаниям предстоит закачать ещё более 49 млрд куб. м газа.

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