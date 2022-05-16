«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд кубометров

По данным на 14 мая, запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд куб. м, а для выхода на уровень 90%-ной заполненности компаниям предстоит закачать ещё более 49 млрд куб. м газа, сообщил «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

При этом для достижения уровней даже «ковидного периода», то есть 2019—2020 годов, им предстоит закачать 59 млрд куб. м, отметили в компании.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа столкнётся с ощутимыми последствиями следующей зимой, если лишит себя запасов в подземных хранилищах газа.

Как отмечали в «Газпроме», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.