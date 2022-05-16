В Ассоциации российских банков прокомментировали инициативы ЦБ по борьбе с мошенниками

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов прокомментировал сообщение о том, что ЦБ предложил приостанавливать на два дня денежные переводы на дропперские счета, которые используются мошенниками для снятия и вывода денег, похищенных у граждан.

«Будет создана база подозрительных счетов и телефонных номеров. В случае, если идёт перевод на один из таких счетов или привязанных телефонных номеров, будет «охлаждение». Если это были мошенники, то деньги будут спасены, а если техническая ошибка, клиенту надо будет прийти в свой банк и сказать, что это мой платёж и всё в порядке», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, наличие такой базы счетов и телефонов — положительный момент.

Как считает Скворцов, стоит ожидать, что банки будут усиливать свои внутренние системы.

«Например, клиент всегда платит не более 10 тыс. рублей с карточки, а тут неожиданно платёж в далёкий город на 175 тыс. В таких ситуациях банки должны самостоятельно создавать систему торможения таких платежей, чтобы человек получал эсэмэску о подозрительном платеже и необходимости его подтверждения», — добавил эксперт.

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что предлагается ввести «некий период охлаждения», который позволит сохранить денежные средства и не переводить их мошенникам.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.