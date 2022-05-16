В Подмосковье увеличили темпы производства мороженого

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С начала 2022 года в Московской области изготовили 28,6 тыс. т мороженого что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

«Московская область на протяжении нескольких лет удерживает лидирующую позицию и сохраняет за собой первое место среди регионов РФ и ЦФО по производству мороженого высокого качества», — заявил Мурашов.

Он отметил, что на долю области приходится более 27% от общего объёма производства мороженого в стране, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ранее сообщалось, что предпринимателям предложили продавать мороженое в центре Москвы.

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