В Подмосковье увеличили темпы производства мороженого
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.
«Московская область на протяжении нескольких лет удерживает лидирующую позицию и сохраняет за собой первое место среди регионов РФ и ЦФО по производству мороженого высокого качества», — заявил Мурашов.
Он отметил, что на долю области приходится более 27% от общего объёма производства мороженого в стране, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Ранее сообщалось, что предпринимателям предложили продавать мороженое в центре Москвы.