Предпринимателям предложили продавать мороженое в центре Москвы

В Москве на торги выставили 14 передвижных нестационарных торговых объектов (НТО). Они предназначены для продажи мороженого, напитков и выпечки в центре столицы.

Об этом сообщает НСН.

«Город предоставляет предпринимателям различные возможности для открытия и расширения бизнеса, в том числе реализует на торгах права на ведение коммерческой деятельности в НТО. Это могут быть кафе и пункты проката спортивного инвентаря, киоски и автоматы, сезонные точки продажи фруктов или елей, а также передвижные тележки с напитками, мороженым и выпечкой», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Как отмечается, лоты расположены в Тверском районе, на Арбате, в Мещанском, Пресненском, Басманном районах, на Якиманке и в Замоскворечье.

Ежемесячная плата за НТО начинается от 1,7 тыс. рублей. Принять участие в аукционах могут представители малого и среднего бизнеса.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.