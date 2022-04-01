Предпринимателям предложили продавать мороженое в центре Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Город предоставляет предпринимателям различные возможности для открытия и расширения бизнеса, в том числе реализует на торгах права на ведение коммерческой деятельности в НТО. Это могут быть кафе и пункты проката спортивного инвентаря, киоски и автоматы, сезонные точки продажи фруктов или елей, а также передвижные тележки с напитками, мороженым и выпечкой», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Как отмечается, лоты расположены в Тверском районе, на Арбате, в Мещанском, Пресненском, Басманном районах, на Якиманке и в Замоскворечье.
Ежемесячная плата за НТО начинается от 1,7 тыс. рублей. Принять участие в аукционах могут представители малого и среднего бизнеса.
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