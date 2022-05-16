В Удмуртии представили второй пакет мер поддержки бизнеса

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В Удмуртии представили второй пакет мер поддержки бизнеса, заявил глава региона Александр Бречалов.
В Удмуртии представили второй пакет мер поддержки бизнеса
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В него вошли налоговые, инвестиционные, имущественные меры поддержки. Отдельно выделю поддержку малых производств: для них вводим возможность разместиться по ставке всего в 1 рубль», — сказал Бречалов.

Со своей стороны, первый зампред правительства региона Константин Сунцов отметил, что первый пакет мер показал эффективность, передаёт izh.kp.ru.

С начала марта бизнес получил более 100 льготных займов от 5% годовых на общую сумму 275 млн рублей.

Ранее в Москве рассказали о работе по поддержке застройщиков.

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