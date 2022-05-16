В Shell сообщили, что АЗС компании перестают продавать топливо в России

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В Shell сообщили, что автозаправочные станции компании перестают продавать топливо в России. При этом кафе и магазины при заправках пока продолжают свою работу.
В Shell сообщили, что АЗС компании перестают продавать топливо в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По его словам, на станциях, которые входят «в периметр сделки с ЛУКОЙЛом», полностью приостановили продажу топлива.

Также отмечается, что программа лояльности на АЗС Shell перестанет действовать с 20 мая.

Ранее стало известно, что ЛУКОЙЛ покупает «дочку» Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.

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