Экономист Скрыпник перечислил причины укрепления курса рубля

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Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Дмитрий Скрыпник в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал данные Bloomberg, согласно которым российская валюта стала самой сильной мировой валютой с начала 2022 года.
Экономист Скрыпник перечислил причины укрепления курса рубля
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Центробанк немного перестарался с мерами защиты курса рубля. На динамику курса сейчас влияют два основных фактора. Первый — рекордный профицит по счёту текущих операций, это экспортно-импортные операции. И второй — плата за газ в рублях», — объяснил эксперт.

Он отметил, что ранее «Газпром» продавал долю валютной выручки внутри страны, часть её уходила в зарубежные активы, формировался отток капитала. Однако в настоящий момент эта мера фактически требует стопроцентной конвертации выручки в рубли. Это приводит к укреплению рубля.

По его словам, слишком крепкий курс рубля негативно влияет на экспортёров, а слишком слабый — на импортёров. Однако важен не сам уровень курса, а его предсказуемость, отметил эксперт.

По сообщениям Bloomberg, рубль стал лучшей в мире крупной валютой в 2022 году по укреплению к доллару благодаря введённым мерам по контролю за движением капитала.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.

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