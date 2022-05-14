В Иране заявили об отсутствии намерения конкурировать с Россией на рынке нефти

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Тегеран не имеет намерения конкурировать с Москвой на рынке нефти в случае заключения западными странами СВПД с Ираном, заявил советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.
В Иране заявили об отсутствии намерения конкурировать с Россией на рынке нефти
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По его словам, Иран не может быть конкурентом России на нефтяном рынке.

Он отметил, что Тегеран на данный момент продаёт максимальный объём нефти.

«Но если СВПД всё-таки будет подписан, то мощность производства и объём продаж могут ещё немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке», — цитирует РИА Новости Маранди.

17 марта министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Джавад Оуджи обсудили основные направления сотрудничества двух стран в сфере топливно-энергетического комплекса.

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