В Иране заявили об отсутствии намерения конкурировать с Россией на рынке нефти

Тегеран не имеет намерения конкурировать с Москвой на рынке нефти в случае заключения западными странами СВПД с Ираном, заявил советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.

По его словам, Иран не может быть конкурентом России на нефтяном рынке.

Он отметил, что Тегеран на данный момент продаёт максимальный объём нефти.

«Но если СВПД всё-таки будет подписан, то мощность производства и объём продаж могут ещё немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке», — цитирует РИА Новости Маранди.

17 марта министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Джавад Оуджи обсудили основные направления сотрудничества двух стран в сфере топливно-энергетического комплекса.