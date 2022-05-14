Азербайджан перевыполнил обязательства по ОПЕК+ на 17,8% в апреле

В апреле Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 17,8% — суточная добыча нефти составила 579,1 тыс. баррелей.

«Квота страны на апрель предусмотрена в объёме 682 тыс. баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи — 36 тыс. баррелей. Таким образом, Азербайджан в апреле перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго республики.

В ведомстве отметили, что вместе с конденсатом суточный объём нефтедобычи составил 693,1 тыс. баррелей.

Квота на май по условиям сделки ОПЕК+ утверждена в объёме 688 тыс. баррелей, на июнь — 695 тыс. баррелей в сутки.

Ранее в Минэнерго Азербайджана сообщили, что страна полностью выполнила обязательства по сделке ОПЕК+ в декабре.