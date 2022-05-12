ФРГ не будет повышать уровень тревоги из-за санкций России в энергосекторе

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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что немецкая сторона не планирует повышать уровень тревоги в рамках чрезвычайного плана по обеспечению газоснабжения на фоне санкций России в энергосекторе.
ФРГ не будет повышать уровень тревоги из-за санкций России в энергосекторе
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Мы не будем сегодня объявлять о повышении готовности до уровня тревоги», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Германия находится на первой стадии чрезвычайного плана в данной сфере.

«Об этом уровне тревоги придётся объявлять тогда, когда у нас действительно не будет хватать в Германии значительных объёмов газа. Этого не произошло», — заявил Хабек.

Ранее правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные экономические меры со стороны России.

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