ФРГ не будет повышать уровень тревоги из-за санкций России в энергосекторе
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«Мы не будем сегодня объявлять о повышении готовности до уровня тревоги», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Германия находится на первой стадии чрезвычайного плана в данной сфере.
«Об этом уровне тревоги придётся объявлять тогда, когда у нас действительно не будет хватать в Германии значительных объёмов газа. Этого не произошло», — заявил Хабек.
Ранее правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные экономические меры со стороны России.