Финский Fortum заявил об уходе из России
- Legion-Media
«Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum», — цитирует РИА Новости заявление президента Fortum Маркуса Раурамо.
По его словам, ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper — Unipro — также будет возобновлён как можно скорее.
Ранее финский энергетический концерн Fortum сообщил о планах по списанию €2,1 млрд связанных с Россией активов — это более трети стоимости чистых активов в стране.