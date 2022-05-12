Финский Fortum заявил об уходе из России

Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, об этом сообщил его глава.

«Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum», — цитирует РИА Новости заявление президента Fortum Маркуса Раурамо.

По его словам, ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper — Unipro — также будет возобновлён как можно скорее.

Ранее финский энергетический концерн Fortum сообщил о планах по списанию €2,1 млрд связанных с Россией активов — это более трети стоимости чистых активов в стране.