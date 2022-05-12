Аналитик Юшков рассказал о положении Германии в условиях отказа от российского газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение о том, сможет ли Германия заместить российский газ поставками из других регионов.

«Для Германии трагичность ситуации заключается в том, что она заместить ничем не сможет. Через соседей получить СПГ не удастся, потому что Польша, ближайшая страна, у них свой терминал всего лишь на 5 млрд кубов. Половину они и так используют для себя... Ни у норвежцев, ни у кого-либо ещё Германия достаточного объёма газа купить не сможет», — сказал эксперт.

По мнению Юшкова, Германии, возможно, придётся останавливать промышленность, открывать закрытые атомные станции.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.