Аналитик Юшков рассказал о положении Германии в условиях отказа от российского газа

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение о том, сможет ли Германия заместить российский газ поставками из других регионов.
Аналитик Юшков рассказал о положении Германии в условиях отказа от российского газа
  • Legion-Media

«Для Германии трагичность ситуации заключается в том, что она заместить ничем не сможет. Через соседей получить СПГ не удастся, потому что Польша, ближайшая страна, у них свой терминал всего лишь на 5 млрд кубов. Половину они и так используют для себя... Ни у норвежцев, ни у кого-либо ещё Германия достаточного объёма газа купить не сможет», — сказал эксперт.

По мнению Юшкова, Германии, возможно, придётся останавливать промышленность, открывать закрытые атомные станции.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить