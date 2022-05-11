ЦБ: снижение ключевой ставки позволит перестроить экономику без проинфляционных рисков
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Слова Набиуллиной приводятся в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
«Снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков», — говорится в докладе.
В ЦБ отметили, что на сегодняшний день в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года.
Текущий прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на 2022 год составляет 12,5—14%.
Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 14% годовых.