ЦБ: снижение ключевой ставки позволит перестроить экономику без проинфляционных рисков

Снижение ключевой ставки поспособствует структурной перестройке экономики без проинфляционных рисков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Слова Набиуллиной приводятся в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

«Снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков», — говорится в докладе.

В ЦБ отметили, что на сегодняшний день в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года.

Текущий прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на 2022 год составляет 12,5—14%.

Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 14% годовых.