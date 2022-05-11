Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний

Участниками Петербургского международного экономического форума в 2022 году станут более 500 российских компаний, представляющих свыше 65 отраслей.

Об этом сообщает kp.ru.

«Как никогда важно укреплять деловое партнёрство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России. Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Представители бизнеса обсудят на форуме предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и прочее.

ПМЭФ-2022 пройдёт 15—18 июня.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ обсудят рынок газа, азиатский вектор в экономике и продовольственную безопасность.