Экономист Колганов дал прогноз курса доллара

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Анастасия Белоусова
Экономист Андрей Колганов в беседе с RT дал прогноз курса доллара.
Экономист Колганов дал прогноз курса доллара
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

По мнению эксперта, курс будет колебаться «в районе 70 рублей за доллар или чуть меньше».

Он также добавил, что колебания могут происходить в случае изменения ситуации, которая отразится на потоках валюты.

«Скорее всего, рубль слабеть точно не будет», — заключил экономист.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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