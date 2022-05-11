Экономист Колганов дал прогноз курса доллара

Экономист Андрей Колганов в беседе с RT дал прогноз курса доллара.

По мнению эксперта, курс будет колебаться «в районе 70 рублей за доллар или чуть меньше».

Он также добавил, что колебания могут происходить в случае изменения ситуации, которая отразится на потоках валюты.

«Скорее всего, рубль слабеть точно не будет», — заключил экономист.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.