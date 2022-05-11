Экономист Колганов дал прогноз курса доллара
- РИА Новости
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По мнению эксперта, курс будет колебаться «в районе 70 рублей за доллар или чуть меньше».
Он также добавил, что колебания могут происходить в случае изменения ситуации, которая отразится на потоках валюты.
«Скорее всего, рубль слабеть точно не будет», — заключил экономист.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.