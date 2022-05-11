Экономист Зубец перечислил факторы укрепления рубля

Короткая ссылка
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
Экономист Зубец перечислил факторы укрепления рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Курсы валют, которые мы видим на официальных торгах, связаны с двумя вещами. Первое — это сохранение высоких цен на российский экспорт, и, соответственно, большое количество валюты притекает в страну. У нас действует правило продажи 80% валютной выручки всеми экспортёрами. При этом спрос на валюту на внутреннем рынке на сегодняшний день ограничен. Россияне не могут приобрести наличные доллары по тому курсу, который сформировался на бирже, запрещены переводы за границу, ушли импортёры», — пояснил он.

По замечанию эксперта, это искусственная ситуация. Более реальным является курс доллара на наличном рынке, где он колеблется в районе 90 рублей, отметил Зубец.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить