Экономист Зубец перечислил факторы укрепления рубля

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

«Курсы валют, которые мы видим на официальных торгах, связаны с двумя вещами. Первое — это сохранение высоких цен на российский экспорт, и, соответственно, большое количество валюты притекает в страну. У нас действует правило продажи 80% валютной выручки всеми экспортёрами. При этом спрос на валюту на внутреннем рынке на сегодняшний день ограничен. Россияне не могут приобрести наличные доллары по тому курсу, который сформировался на бирже, запрещены переводы за границу, ушли импортёры», — пояснил он.

По замечанию эксперта, это искусственная ситуация. Более реальным является курс доллара на наличном рынке, где он колеблется в районе 90 рублей, отметил Зубец.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.