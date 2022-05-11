В Москве появятся несколько тысяч рабочих мест в рамках проекта по модернизации технопарков

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве в рамках шести инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) по созданию и модернизации технопарков создадут почти 7 тыс. рабочих мест.
В Москве появятся несколько тысяч рабочих мест в рамках проекта по модернизации технопарков
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  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает НСН.

«Сегодня в столице реализуется шесть инвестпроектов по созданию и модернизации технопарков. Совокупный объём инвестиций в них составит 14,5 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей инвесторы уже вложили. В результате реализации проектов в технопарках появится 6,8 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Отмечается, что благодаря специальному статусу ИПП компании на четверть могут снизить региональную налоговую нагрузку.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в текущем году.

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