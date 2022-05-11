В Москве появятся несколько тысяч рабочих мест в рамках проекта по модернизации технопарков
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
Об этом сообщает НСН.
«Сегодня в столице реализуется шесть инвестпроектов по созданию и модернизации технопарков. Совокупный объём инвестиций в них составит 14,5 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей инвесторы уже вложили. В результате реализации проектов в технопарках появится 6,8 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.
Отмечается, что благодаря специальному статусу ИПП компании на четверть могут снизить региональную налоговую нагрузку.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в текущем году.