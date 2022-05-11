Премьер Саксонии Кречмер раскритиковал нефтяное эмбарго на поставки из России
«Кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ», — цитирует его ТАСС со ссылкой на DPA.
По мнению политика, если страны Европы будут закупать энергоносители не в России, это спровоцирует дефицит, который с большей долей вероятности будет восполнен за счёт российских источников.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.
В Союзе промышленников Австрии сообщили об опасности запрета, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.