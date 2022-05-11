Премьер Саксонии Кречмер раскритиковал нефтяное эмбарго на поставки из России

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Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал введение нефтяного эмбарго на поставки из России.

«Кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ», — цитирует его ТАСС со ссылкой на DPA.

По мнению политика, если страны Европы будут закупать энергоносители не в России, это спровоцирует дефицит, который с большей долей вероятности будет  восполнен за счёт российских источников.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

В Союзе промышленников Австрии сообщили об опасности запрета, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.

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