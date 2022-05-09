Новак: Россия уже начала продавать нефть ряду новых покупателей

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона уже начала продавать нефть ряду новых покупателей.

Он отметил, что в сложившейся ситуации российские нефтяные компании ищут новые направления, новые логистические цепочки.

«Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объёмов (экспорта нефти. — RT) поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — цитирует его ТАСС.

Новак добавил, что Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.

Ранее Новак заявил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе пяти — десяти лет.