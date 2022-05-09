Товарооборот России и Китая в январе — апреле превысил $51 млрд

Товарооборот России и Китая в январе — апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 25,9%, до $51,09 млрд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию за первые четыре месяца 2022 года составил около $20,24 млрд, импорт российских товаров и услуг в Китай — $30,85 млрд.

Всего внешний товарооборот Китая в январе — апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 10,1%, до $1,98 трлн.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Пекина гарантировать бесперебойные поставки российской продукции на свой рынок.