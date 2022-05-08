Пушков заявил о перестройке мировой финансовой системы

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о перестройке мировой финансовой системы.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И это только начало», — написал он в своём Telegram.

Пушков также отметил, что даже МВФ признаёт, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира.

«Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — добавил сенатор.

Ранее доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с RT прокомментировал ситуацию с курсом валют.

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