«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через территорию Украины
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 92,4 млн куб. м на 7 мая», — отмечается в тексте.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об увеличении европейскими потребителями заявок на поставку российского газа через Украину.