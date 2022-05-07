«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через территорию Украины

«Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины 7 мая в штатном режиме, по заявкам потребителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 92,4 млн куб. м на 7 мая», — отмечается в тексте.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об увеличении европейскими потребителями заявок на поставку российского газа через Украину.