«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через территорию Украины

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«Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины 7 мая в штатном режиме, по заявкам потребителей.
«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через территорию Украины
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  • © DarioEgidi

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 92,4 млн куб. м на 7 мая», — отмечается в тексте.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об увеличении европейскими потребителями заявок на поставку российского газа через Украину.

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