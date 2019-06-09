«Наша продукция может быть конкурентоспособной»: первый зампред ВЭБ.РФ Цехомский о развитии несырьевого экспорта России

В 2018 году ВЭБ.РФ направил на поддержку российского экспорта 150 млрд рублей. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал первый заместитель председателя госкорпорации Николай Цехомский. По его словам, сегодня основные покупатели несырьевых товаров из России — это страны Азии и СНГ. При этом в ближайшее время планируется начать сотрудничество с государствами Африки и Латинской Америки. Как подчеркнул первый зампред ВЭБ.РФ, главное направление неэнергетических поставок из России за рубеж — высокотехнологичная продукция.

— Николай Викторович, в 2018 году российский несырьевой экспорт вырос почти на 11,6%, составив $125 млрд, а в 2019-м, как ожидается, показатель должен увеличиться до $160 млрд. Могли бы вы рассказать, какие усилия предпринимает ВЭБ.РФ для достижения этой цели?

— Да, действительно, для нас это очень серьёзное направление. Экспорт — это важный национальный проект, и мы активно в нём участвуем. Российская Федерация традиционно работает с целым рядом рынков. Это и Азия, и СНГ. Также активные шаги мы сейчас предпринимаем в Африке и надеемся, что есть большой потенциал в Латинской Америке.

Николай Цехомский о поддержке неэнергетического экспорта со стороны ВЭБ.РФ

Если говорить о продуктах, которые мы традиционно предлагаем, то это кредитование покупателя. То есть мы работаем с локальными банками в странах — торговых партнёрах. Финансируем их, чтобы они предоставляли поддержку своему покупателю, который, в свою очередь, приобретает товары российских поставщиков. Это делает нашу продукцию конкурентоспособной.

Если говорить о том, какие именно компании в основном интересны для наших контрагентов за границей, то речь идёт об области транспорта, энергетического машиностроения и целом ряде больших проектов, связанных с переработкой, — химия и лесохимия и так далее.

— Каков был объём поддержки российского экспорта со стороны ВЭБ в 2018 году?

— Сегодня уже можно подводить итоги, сумма составила порядка 150 млрд рублей. Деньги были предоставлены как в форме кредитов, так и в виде гарантийной поддержки.

— Могли бы вы подробнее рассказать, какие страны сегодня — основные покупатели российской несырьевой продукции? Какие государства могут пополнить этот список в ближайшие несколько лет?

— Основные покупатели высокотехнологичной продукции сегодня — страны СНГ. Могу сказать о недавнем визите нашего премьер-министра Дмитрия Медведева в Узбекистан, где было подписано несколько соглашений со стороны ВЭБ.РФ с узбекским Национальным банком внешнеэкономической деятельности по поддержке приобретения Узбекистаном целого ряда нашей технологической продукции.

В частности, речь идёт о покупке республикой российских вагонов, которые мы можем сегодня увидеть в Московском метрополитене, производимых «Трансмашхолдингом». Сделка была вводная — мы говорили о поставках только 20 таких вагонов, но в дальнейшем ожидаем увеличения объёмов экспорта. Кроме того, стоит отметить и большой проект, связанный с Нижнечаткальской ГЭС — подразумевается приобретение российского энергетического оборудования.

Сейчас мы очень надеемся, что будем активнее работать с Северной Африкой, и, как я уже отметил, нам интересна Латинская Америка. В целом нас интересуют страны с активным развитием в области транспорта и инфраструктуры. Мы считаем, что наша продукция может быть конкурентоспособной даже по сравнению с товарами традиционных поставщиков в эти государства.

— В чём именно заключаются преимущества покупки российских товаров?

— Сегодня большинство стран интересует возможность приобретения продукции с кредитным плечом — с предоставлением кредита по достаточно низкой ставке. То есть мы, предоставляя такие субсидии нашим экспортёрам, делаем продукцию конкурентоспособной.

Николай Цехомский о конкурентоспособности российской несырьевой продукции

Опять же, если брать пример Узбекистана, мы понимаем, что традиционные европейские производители были нашими конкурентами по вагонам. Но наша продукция ничем не уступает по качеству и обходится существенно дешевле.

— Как ожидается, на фоне снижения риска санкций против российского госдолга уже до конца 2019 года в рамках работы «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ проведёт выпуск облигаций для привлечения средств на нужды инвестпроектов. Ранее вы говорили, что при размещении бумаг ВЭБ будет основываться на возможности получить наиболее выгодные условия. Есть ли на сегодняшний день понимание, когда именно это может произойти?

— «Фабрика проектного финансирования» — также очень важное направление, поскольку она отчасти связана с экспортом. Зачастую вместе с банками мы финансируем производителей экспортной продукции. И здесь играет серьёзную роль возможность привлечь средства с рынка под гарантию Российской Федерации через выпуск облигаций нашего специального юрлица.

Рынок достаточно сложный, но сейчас ситуация улучшается. Мы ожидаем осени — сентября-октября. Выпуск облигаций будет не очень большой, поскольку наша задача пока что — определить стоимость этого инструмента с государственной гарантией.