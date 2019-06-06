«Повышенный интерес иностранцев»: что обсудят участники Петербургского международного экономического форума

6 июня стартует Петербургский международный экономический форум. Ожидается, что в этом году на деловой площадке встретятся свыше 15 тыс. человек из 75 стран мира. Больше всего иностранных гостей ожидается из Китая, причём делегацию КНР возглавит председатель республики Си Цзиньпин. На полях ПМЭФ-2019 Москва и Пекин могут объявить о новых инвестиционных проектах в технологической и инфраструктурной сферах. Кроме того, на пленарной сессии 7 июня ожидается выступление президента России Владимира Путина, посвящённое выполнению национальных проектов.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) пройдёт с 6 по 8 июня. По традиции ПМЭФ российские предприниматели проведут бизнес-диалоги с зарубежными партнёрами — представителями Австрии, Германии, Индии, Италии, КНР, США, Финляндии, Швеции, Франции, Швейцарии и стран Африки.

Участниками форума станут руководители международных организаций, среди которых президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

«На форум приедут представители 75 стран, 270 компаний со всего мира. В общей сложности мы ожидаем около 15 тыс. человек, включая как международных, зарубежных, так и местных участников», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT.

Правительственная делегация США отказалась посещать форум, но, по словам советника президента России Антона Кобякова, участие в ПМЭФ подтвердили более 400 бизнесменов из Штатов. В частности, как заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, на площадке будут представители Coca-Cola, Boeing, Weatherford, Air Products и других компаний, передаёт ТАСС.

Одной из самых многочисленных станет делегация Китая. По предварительной информации, ПМЭФ планируют посетить более тысячи представителей КНР во главе с председателем республики Си Цзиньпином. Примечательно, что навигация на площадке форума впервые будет дублироваться на китайском языке.

Как ранее заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, на полях форума будет объявлено о создании нового фонда в юанях совместно с Китаем. Более того, в рамках встречи с главой КНР стороны также планируют обнародовать информацию о дополнительных китайских инвестициях в инфраструктуру и технологии.

Деловой разговор

Как рассказал в интервью RT один из участников форума, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, самым ожидаемым событием ПМЭФ станет пленарное заседание 7 июня, на котором планируется выступление Владимира Путина, Си Цзиньпина, Антониу Гутерреша, а также премьер-министров Армении и Словакии — Никола Пашиняна и Петера Пеллегрини.

Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, в своём выступлении глава государства даст оценку ситуации в мировой экономике и подробно остановится на теме выполнения нацпроектов, передаёт ТАСС.

По словам Ушакова, Путин также проведёт отдельную встречу с главой КНР и представителями бизнеса обеих стран. В частности, в обсуждении примут участие топ-менеджеры 50 российских и 60 китайских компаний и концернов. Кроме того, во время ПМЭФ глава государства намерен встретиться с инвесторами и главами крупных международных компаний.

«Во время форума у нас идёт активное общение с немецким, французским и особенно итальянским бизнесом. Италия — это один из наших традиционных партнёров, с которым на разных уровнях постоянно провозглашается желание уйти от санкций. Стоит отметить и важность присутствия наших индийских коллег и других партнёров из Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом за 2018 год Азия почти в два с половиной раза увеличила инвестиции в Россию», — добавил Сергей Катырин.

Во многом повышенный интерес иностранцев к форуму связан с проявленной устойчивостью российской экономики к падению цен на нефть и внешним ограничениям за последние несколько лет. Об этом в интервью RT рассказал участник ПМЭФ, председатель совета директоров ИК QBF Роман Шпаков.

«Форум 2019 года станет своего рода показательным выступлением, где Россия продемонстрирует, что смогла пробиться сквозь ограничения, которым экономика подверглась в последние годы. Поэтому я думаю, что основная риторика будет посвящена не вопросам внешнего давления, а во многом именно перспективам России вне контекста мировой экономики, развитию российского рынка и возможностям национального роста», — заключил Шпаков.

Впервые ПМЭФ был проведён ещё в 1997 году, а с 2006 года проходит под патронатом Владимира Путина. Участники форума общаются в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-диалогов и деловых завтраков. На ПМЭФ-2018 состоялось 150 мероприятий с участием более 1000 спикеров, а в целом прошлогодний форум посетило свыше 17 тыс. человек из 143 стран мира.