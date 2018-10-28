«Санкции не остановят работу»: почему немецкий бизнес не видит препятствий для инвестиций в Россию

Ограничения Евросоюза и США уже не повлияют на экономическое сотрудничество России, Германии и ЕС. В этом убеждены представители немецкого бизнеса, которые во время Российско-немецкого культурно-делового форума в Новосибирске обсудили развитие предпринимательства, в том числе в отдалённых регионах. По данным ФТС, товарооборот между Россией и Германией в последние два года демонстрирует рост. С чем связано увеличение объёмов двухсторонней торговли между Москвой и Берлином и какие отрасли экономики сейчас наиболее привлекательны для немецких предпринимателей — в материале RT.

Санкционный режим не стал помехой для инвестиций в российскую экономику. Такой точки зрения придерживаются представители бизнеса, которые на полях Российско-немецкого культурно-делового форума в Новосибирске обсуждали ситуацию с развитием предпринимательства и вложениями в экономику не только всей России, но и регионов Сибири.

По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), за последний год регионам Сибирского федерального округа удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, а Новосибирская область даже вошла в топ-20 общероссийского рейтинга.

В исследовании АСИ наибольшее улучшение по этому показателю отмечено в Новосибирской области, Бурятии, Туве и Иркутской области. Так, в 2017 году объём торговых операций регионов СФО с Германией превысил $1,5 млн. В Сибири сегодня работают около 200 компаний с немецким участием.

В целом, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), товарооборот между Россией и Германией в последние два года демонстрирует рост. Так, в 2016 году он составил $40,7 млрд, из них на экспорт из России пришлось $21,25 млрд, импорт — $19,45 млрд. Доля Германии в российском внешнеторговом обороте составила 8,7%.

В 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился до $50 млрд (экспорт — $25,7 млрд, импорт — $24,2 млрд). Причём уже с января по август 2018 года торговый оборот России и Германии составил $39 млрд, экспорт — $22,1 млрд, импорт — $16,9 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 24%.

Любопытно, что сами бизнесмены интерес немецких предприятий к развитию бизнеса в России отчасти связывают с импортозамещением, которое стимулирует конкуренцию и внутренний рынок.

«Прежде всего инвесторам интересны те отрасли, которые связаны с развитием внутреннего рынка, потому что он сегодня немного закрывается. Речь идёт о тех бизнесменах, которые раньше экспортировали продукцию или импортировали её в Россию. Сейчас эти предприниматели столкнулись с барьерами с точки зрения импортозамещения — например, в секторе госзакупок отдаётся предпочтение российскому продукту»,— рассказал RT управляющий партнёр Galitzine Consulting Дмитрий Поляков.

«Интересны отрасли, связанные с внутренним рынком»

По оценке Полякова, для инвесторов прежде всего интересны вложения в фармацевтику, производство медицинского оборудования, переработку химической продукции и продукцию высоких переделов, которая отчасти связана с внедрением инновационных технологий — начиная с энергетики и энергоэффективности и заканчивая хайтек-проектами.

«Я считаю, что на сегодняшний день очень важны проекты с добавочной стоимостью. Сейчас торговый баланс России и Германии во многом базируется на углеродных полезных ископаемых или других полезных ископаемых, которые добываются в России. Но, к сожалению, в этих отраслях добавочная стоимость — речь идёт о процессе передела продукта — небольшая. Я считаю, что в будущем Россия именно в этом направлении будет активно развиваться. Например, немецкий бизнес открыт к такому сотрудничеству в области машиностроения и химической промышленности», — добавил в беседе с RT генеральный директор Euro-Energie-Maschinen Андреас Альтенхоф.

При этом опрошенные RT представители бизнеса утверждают, что ограничения Евросоюза и США сейчас уже не повлияют на экономическое сотрудничество России, Германии и ЕС.

«Сейчас существует определённый вакуум — есть недостаток производства именно из России и для России. И если сейчас инвестировать в промпроизводство, то высока вероятность добиться успеха в реализации своего бизнеса», — подчеркнул в разговоре с RT генеральный директор «МР» — представительства компании Maschinenfabrik Reinhausen Якоб Пиннекер.

«Российский рынок объёмный — на нём можно зарабатывать изготовлением и реализацией продукции именно внутри страны. То есть если не закупать готовые изделия за границей, а производить их здесь, то на санкции можно не обращать внимания», — отметил эксперт.

«Если производить в России готовые изделия, а не закупать их за рубежом, то на санкции можно не обращать внимания»

Андреас Альтенхоф напоминает о крупных немецких компаниях, которые не прекратили свою деятельность в России на время санкций и даже в период ужесточения ограничительной риторики Запада.

«Что касается экономики, то можно привести в пример Henkel, у которой огромный опыт работы в России. Это означает, что на сегодняшний день существующие проблемы — это вызов, а решения в бизнесе всегда будут находиться. Поэтому я считаю, что санкционный режим не остановит работу России с Германией и ЕС», — резюмировал Андреас Альтенхоф.