Полный ребрендинг: сможет ли российская нефть Urals стать независимым эталонным сортом

Правительство России ведёт работу по созданию отечественного нефтяного эталона на базе марки Urals. Об этом в интервью RT сообщил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. По его словам, для формирования национального бенчмарка уже принята соответствующая «дорожная карта» и разработан ряд необходимых стимулов для компаний. Ожидается, что процесс может быть завершён через два года. Как отметил представитель Минэнерго, в ведомстве также изучают и возможность вхождения Urals в состав маркерного сорта Brent. Ранее агентство S&P Global Platts предложило включить в расчёт цены эталонной марки сырьё, добываемое за пределами Северного моря.

Правительство России совместно с нефтяными компаниями и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей работает над становлением марки Urals в качестве отечественного эталона. Об этом на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) сообщил в интервью RT первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

«Сегодня цена на наш Urals формируется как дисконт к цене Brent. Учитывая, что нефть Brent в объёмах добычи на порядок меньше, чем Urals, всё равно именно она является эталоном. Нам кажется это неправильным, и поэтому мы продвигаем идею нашего собственного бенчмарка Urals», — сказал Текслер.

Представитель Минэнерго отметил, что правительством уже принята соответствующая «дорожная карта». Более того, для стимулирования компаний Минэнерго предоставляет графики экспорта в первую очередь тем, кто готов формировать соответствующие котировки.

Старший директор по рынкам сырой нефти Европы и Африки S&P Global Platts Джоэл Хэнли считает, что у Urals есть потенциал стать крупным бенчмарком. Такое заявление он сделал в рамках круглого стола РЭН «Развитие ценообразования на международном рынке нефти: новые бенчмарки, валюты и технологии расчётов».

«Urals, можно сказать, уже выступает как бенчмарк. Но нужны ещё дополнительные усилия, чтобы его продвинуть. Нужен стимулирующий подход — необходимо взглянуть на все фьючерсные контракты, на политику налогообложения в целом, чтобы запустить весь процесс», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса группы Argus Media Мэтью Томпсон.

По его словам, для преобразования Urals в национальную эталонную марку необходимо в первую очередь непосредственное участие правительства России и рыночных игроков, готовых взять на себя необходимые риски. Ещё одним важным фактором должна стать готовность мирового сообщества поддержать инициативу.

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников отметил, что в настоящее время идёт поиск новых опорных точек в плане мирового ценообразования. На рынке активно обсуждаются новые идеи, в том числе как изменить и перестроить Brent.

«Думаю, в течение 3—5 лет мир эти опорные точки найдёт. Будет ли Urals одной из них? Вполне возможно. Мы к этому стремимся. Войдёт ли Urals в какую-то общую корзину, которая будет одной из этих опорных точек? Такой вариант тоже возможен», — сказал Рыбников на площадке РЭН.

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв рассказал в беседе с RT, что у Urals есть шанс стать отдельным бенчмарком. Требования к эталонному сорту включают стабильное качество, надёжность поставок, долгосрочные объёмы добычи, узнаваемость и наличие значительного количества потребителей этого сорта нефти. Всё это, по словам эксперта, у Urals есть. В то же время, для того чтобы стать полноценным бенчмарком, требуется целый ряд дополнительных условий.

«Необходим развитый ликвидный рынок биржевых производных инструментов на нефть марки Urals, чтобы в полном объёме хеджировать риски (хеджирование представляет собой комплекс мер по страхованию финансовых рисков. — RT). Необходима активная биржевая торговля этими инструментами, и желательно на крупных международных биржевых площадках. Также может потребоваться организация биржевых хранилищ с большими запасами, чтобы гарантировать исполнение биржевых контрактов», — отметил Калачёв.

Нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области

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Эксперт «БКС Брокер» Альберт Короев в интервью RT отметил, что торги фьючерсами Urals были запущены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в 2016 году. Вместе с тем на сегодняшний день пока ещё должного уровня ликвидности добиться не удалось.

«База для расчёта надёжного индекса существует. Сотрудничество всех заинтересованных в этом вопросе позволяет нам рассчитывать на то, что мы в рамках «дорожных карт», которые утверждены правительством РФ, в рамках биржевого комитета, в течение 2018 и начала 2019 годов уже начнём на регулярной основе торговать этими контрактами... В течение двух лет мы выйдем на параметры, которые позволяют нам рассчитывать, что этот индикатор станет мировым бенчмарком», — отметил в ходе выступления на РЭН заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Угасающий Brent





Примечательно, что ранее агентство S&P Global Platts предложило изменить методику расчёта стоимости маркерного сорта Brent. Как сообщил Bloomberg, специалисты предлагают брать за основу расчётов не только цены в терминалах Северного моря с поставками на условиях FOB (доставка на борт судна), но также и цены, учитывающие стоимость транспортировки в порт Роттердам, со всеми издержками, фрахтом и страхованием груза. По оценкам Platts, данная схема позволит вдвое увеличить объём нефти, составляющей основу Brent. Текущий уровень производства составляет примерно 900 тыс. баррелей в сутки. Это менее 1% мировой добычи, оцениваемой в 100 млн баррелей.

Одним из ключевых предложений Platts стало включение в бенчмарк Brent других сортов нефти, добываемых за пределами Северного моря, но также поставляемых в Роттердам. Новыми компонентами марки Brent, по мнению агентства, могут стать сорт CPC Blend из Центральной Азии, западноафриканские Qua Iboe и Forcados, американская WTI Midland, а также североморские Statfjord и Gullfaks.

Предложение пополнить Brent другими сортами нефти не стало прецедентом. Когда добыча на месторождении в Северном море начала падать, Brent стал пополняться за счёт других нефтяных районов. В 2002 году в состав эталонного сорта вошло сырьё с британского месторождения Forties и норвежского Oseberg. В 2007 году корзину пополнил ещё один норвежский сорт — Ekofisk. В итоге получилась смесь, которую назвали BFOE, сохранив при этом и прежнее наименование Brent.

В январе 2018 года Platts дополнил корзину эталонной марки нефтью с норвежского месторождения Troll. Как пояснили в агентстве, данный шаг был продиктован опасением, что добыча входящего в BFOE сырья будет снижаться. При этом добавление Troll, по оценке экспертов, было призвано спасти ситуацию.

Тем не менее новое предложение Platts отличается от прежних изменений бенчмарка. Все предыдущие пополнения сохраняли конкретную географическую привязку — это была нефть с месторождений, расположенных в Северном море. Сейчас агентство рассматривает возможность включить в состав Brent сорта из других регионов.

«Объёмы нефти, соответствующие составу и качеству Brent, составляют меньшую долю рынка. Согласитесь, это вряд ли правильно — что ценовые ориентиры задаёт сорт, уже не являющийся основным по объёмам реальных поставок. В этом смысле добавление в корзину для расчёта эталонной цены других сортов, пользующихся спросом на рынке, было бы верным шагом», — полагает Алексей Калачёв.

Ведущий аналитик AMarkets Артём Деев, в свою очередь, считает, что предложение Platts носит исключительно спекулятивный характер. Агентство, по словам эксперта, прекрасно понимает, что «дни контрактов Brent почти сочтены».

«Из-за практически полной выработки углеводородных ресурсов Северного моря им необходим иной источник физического обеспечения фьючерсных контрактов Brent. Собственно, текущая марка уже давно не является данным сортом. На сегодняшний день под ней подразумевается нефть с других месторождений, таких как Forties, Oseberg, Ekofisk», — отмечает Деев.

Сырьевое слияние

В мае 2017 года компания Royal Dutch Shell, добывающая нефть на месторождении Brent, предложила агентству Platts включить в расчёт стоимости данного бенчмарка другие сорта нефти, в том числе российский Urals. Как сообщил Reuters, компания изменила свою позицию по сравнению с 2015 годом, когда она же высказалась против такого варианта.

«Если вам нужно выбрать ещё один сорт нефти, то марка Urals — одна из тех, что оптимально подходят для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Северо-Западной Европы», — заявил вице-президент компании Shell Майк Мюллер.

Алексей Текслер сообщил RT, что вопрос включения Urals в состав бенчмарка Brent также изучается Минэнерго РФ. Планируется обсудить его с российскими компаниями. По мнению заместителя министра, подобная инициатива со стороны международных партнёров является реакцией на усилия России по продвижению собственного эталона.

Директор по консалтингу IHS Markit Максим Нечаев считает, что включение Urals в корзину Brent является перспективной идеей, поскольку количество экспортируемой российской нефти в западном направлении будет оставаться достаточно стабильным.

«Качество нефти в портах Приморск и Усть-Луга в ближайшее время стабилизируется с точки зрения содержания серы. И конечно, физические объёмы Urals в разы больше, чем у Brent», — подчеркнул в беседе с RT Нечаев.

Алексей Калачёв отмечает, что нефть российской марки Urals востребована на европейских НПЗ, настроенных на её переработку. По словам эксперта, это исторически сложившийся рынок со стабильными объёмами, и с этой стороны нет никаких препятствий к включению российского сырья в расчёт эталонной нефтяной корзины.

«Однако нефть марки Urals отличается по составу от марки Brent. Она более плотная и сернистая, и в последнее время звучали нарекания в нестабильности состава и ухудшении её качества. По сути, включение российской нефти в состав европейского нефтяного эталона может потребовать снижения требований к составу и качеству эталонного сорта», — предупреждает Калачёв.

Нефть на анализе в лаборатории

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Отметим, по данным Platts, отгружаемый в Балтийском море Urals содержит 1,44% серы. Тот же показатель у североморского бенчмарка, по данным Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи, составляет около 0,4%. На этом фоне Альберт Короев считает, что высокое содержание серы может стать препятствием для включения российской марки в корзину Brent. Кроме того, по мнению эксперта, этот вопрос носит ещё и политический характер. Это, в свою очередь, может выступить ещё одним барьером. Так, по словам эксперта, напряжённость в отношениях между Россией и Западом снижает шансы на положительное решение о присоединении Urals к Brent.

Выигрыш в цене

В настоящее время Urals торгуется дешевле североморской смеси. Разницу в стоимости определяют мировые ценовые агентства. Расхождение составляет несколько долларов за баррель. По оценкам аналитиков, около половины этой разницы Brent получает только за то, что является биржевым инструментом.

«Если Urals всё же удастся включить в корзину Brent, полагаю, российские экспортёры только выиграют, тем более что они уже давно пытаются устранить ценовой разрыв между указанными сортами», — отметил Артём Деев.

Алексей Калачёв также считает, что включение Urals в состав эталонной корзины может означать снижение ценовой разницы. По словам эксперта, это благоприятно скажется на российских сортах нефти с маркетинговой точки зрения. Будет больше доверия, рост спроса, повышение цены, а в итоге — увеличение доходов нефтяных компаний и бюджета.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, в свою очередь, отмечает, что с точки зрения стратегии было бы лучше иметь собственный бенчмарк. Впрочем, сценарий включения в уже существующий эталон реализовать проще. Однако, по мнению эксперта, данная перспектива может иметь немало противников на Западе.

«Против могут быть те же европейцы, которые покупают нашу нефть для своих заводов. С точки зрения коммерции для европейских компаний это автоматическая прибавка за бренд к закупочной цене. Если они готовы, то мы, конечно, не будем против», — заключил Пасечник.