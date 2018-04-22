«Разворот к национально выгодной модели»: почему Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка

Россия не намерена участвовать в согласованной программе докапитализации на $13 млрд двух из пяти ключевых структур Всемирного банка. Это связано с несогласием Москвы с новыми принципами кредитной политики организации, а также с прекращением ранее работы по финансированию проектов в России. Опрошенные RT эксперты отметили, что принятое решение существенно не повлияет на Москву. Более того, постепенный разворот к поиску национально выгодной модели экономической стратегии может принести пользу стране.

Россия не намерена участвовать в докапитализации Всемирного банка из-за несогласия с новыми принципами его кредитной политики. На решение Москвы повлияло и прекращение финансирования Всемирным банком (ВБ) проектов в России с августа 2014 года.

«Мы исходим из того, что не будем участвовать. Во-первых, мы не очень солидарны с тем, что IDA (входящая в структуру ВБ Международная ассоциация развития. — RT) поддерживается на плаву за счёт прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счёт самых нуждающихся акционеров — заёмщиков. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», — заявил журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Он также отметил, что на решение Москвы повлияло прекращение в своё время работы Всемирного банка по финансированию проектов в России.

«История с запретом действий Всемирного банка на территории РФ известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала», — подчеркнул Сторчак.

Напомним, на момент начала блокирования выделения средств на проекты ВБ в России в августе 2014 года на рассмотрении находилось девять проектов в РФ общей стоимостью $1,34 млрд.

По словам Сторчака, отказ от участия в пополнении капитала входящих в ВБ Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) может привести к «размытию» российской доли в этих организациях — сейчас она составляет 2,79% в МБРР и 3,82% — в IFC, передаёт Интерфакс.

Ранее, в октябре 2017 года, управляющий от России в МБРР и глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил позицию Москвы по вопросу докапитализации Верховного банка, связав возможное участие в этом процессе с решением проблемы доступности его кредитных ресурсов для РФ.

«Либо мы сотрудничаем и не происходит дискриминации, тогда мы участвуем и в увеличении капитала, а если нас дискриминируют с одной стороны, то сложно будет объяснить населению России, почему мы должны вносить деньги в капитал банка, если он с нами не работает и нас дискриминируют», — заявил Орешкин.

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак

РИА Новости

«Доверие к глобальному сотрудничеству»

Докапитализация на $13 млрд двух из пяти ключевых институтов ВБ — Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации (IFC) — была согласована комитетом по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда в ходе заседания в Вашингтоне.

При этом в пресс-релизе по итогам встречи отмечается, что акционеры группы Всемирного банка одобрили «амбициозный пакет мер», который помимо увеличения оплаченного капитала на $13 млрд включает в себя ряд внутренних реформ и политических мер, которые «значительно укрепляют способность глобального института по борьбе с нищетой наращивать ресурсы и выполнять свою миссию в тех районах мира, которые нуждаются в наибольшей помощи».

В согласованный комитетом пакет мер вошло увеличение оплаченного капитала МБРР на $7,5 млрд (из них $4,5 млрд в течение трёх лет будут перечислены в Международную ассоциацию развития IDA), а IFC — на $5,5 млрд, как за счёт общего, так и выборочного увеличения капитала. Кроме того, согласовано увеличение объявленного капитала МБРР на $52,6 млрд.

Руководство ВБ ожидает, что в результате принятых мер совокупный объём финансирования группы Всемирного банка достигнет в среднем $100 млрд в год в период с 2019 по 2030 годы.

«Благодаря историческому соглашению, одобренному сегодня, наши акционеры ясно продемонстрировали доверие к глобальному сотрудничеству, и мы высоко ценим эту сильную поддержку со стороны наших стран — членов», — заявил президент группы ВБ Джим Ён Ким.

По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, предложение России отказаться от практики трансфертов в IDA из капитала МБРР поддержано не было. Более того, Сторчак считает, что если существующая практика сохранится, то через пять лет банк окажется в такой же ситуации и с уровнем капитала как сейчас.

При этом Соединённые Штаты уже заявили, что не намерены участвовать в увеличении капитала IFC, однако Вашингтон поставил условие, что США должны сохранить блокирующий пакет в Международной финансовой корпорации. А поскольку американцы не намерены пополнять капитал IFC и их доля в нём снизится, то величина блокирующего пакета будет снижена с 20 до 15%.

Остальные поддержавшие реформу страны были вынуждены согласиться с таким решением, поскольку в противном случае США заблокировали бы весь пакет принимаемых мер.

«Основной посыл действующей администрации (США. — RT): страны, получающие американскую помощь, как двустороннюю, так и многостороннюю, должны чётко поддерживать политические решения США. Если этот принцип не соблюдается, зачем платить? Это всегда было, но подспудно, не афишировалось, а сейчас это выведено на уровень официальной линии поведения», — цитирует директора департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрея Бокарева РИА Новости.

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на полях встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне

Reuters

«От вашингтонского консенсуса к поиску национально выгодной модели экономической стратегии»

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с RT прокомментировал отказ России участвовать в докапитализации Всемирного банка.

«Мы постепенно разворачиваемся от вашингтонского консенсуса к поиску некой национально выгодной модели экономической стратегии. Всемирный банк, Международный валютный фонд и ВТО — структуры, которые всегда контролировались США и от которых в нынешних условиях России ждать добра нет никакого смысла. Чем дальше они будут от нас, тем лучше», — сказал он.

По словам собеседника RT, для России подобный шаг даже принесёт пользу, поскольку те деньги, которые могли бы пойти на дополнительные средства для Всемирного банка, останутся в России.

«МВФ и Всемирный банк — структуры, которые на политических условиях кредитуют страны. То есть выставляют не только финансовые требования, но и политические», — отметил Колташо.

«Конечно, Россия не разрывала отношения с этими структурами, но и старалась не подпускать слишком близко к себе, потому что их советы на самом деле не нужны. Они, как правило, приводят к ухудшению экономической ситуации и к обнищанию населения, развалу местных компаний», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с RT усомнился, что влияние принятого решения на Россию будет существенным.

«Всё-таки объёмы операций Всемирного банка в отношении РФ достаточно малосущественны. Он концентрируется в основном на развивающихся странах, причём странах с низкими доходами — на Африке, частично на Азии. Он оказывает поддержку не всегда бесспорным инфраструкным проектам, связанным с экологическими последствиями», — рассказал эксперт.

По его словам, объём кредитного сотрудничества по линии Всемирного банка не является критичным для России. Более того, есть и альтернативные источники привлечения такого рода инвестиций — это и новый банк БРИКС, и недавно созданный крупный международный банк по инфраструктурным проектам.

«Эти организации находятся на подъёме, выходят на свою проектную мощность, поэтому легко можем заместить и даже увеличить кредитную поддержку нашим проектам за счёт других источников, поэтому не вижу здесь критичного характера последствий», — подытожил Масленников.