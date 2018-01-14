Индустрия без подзаряда: почему взлёт цен на кобальт угрожает производству смартфонов и электрокаров

Производство электрокаров, смартфонов и высокотехнологичных гаджетов может оказаться под угрозой. Всё дело в стремительном удорожании кобальта — основного металла литийионных батарей. За год его цена подскочила с $33,2 тыс. до $75 тыс. за тонну. Ситуация осложняется тем, что основной поставщик кобальта — Демократическая Республика Конго — является одной из наиболее бедных и коррумпированных стран мира, где металл добывается кустарным способом с использованием детского труда. RT выяснял, к каким последствиям приведёт скачок цен на мировом рынке металлов.

По данным Лондонской биржи металлов (LME), цена тонны кобальта за год увеличилась с $33,2 тыс. до $75 тыс. Этот металл — один из ресурсов, используемых для производства литийионных батарей. Как пояснил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, основным фактором роста цен на кобальт стал повышенный спрос на него.

«Во всём мире активно идёт развитие отрасли электромобилестроения, а также производство смартфонов и другой электроники, где применяется кобальт. Всё это в последнее время вызвало даже дефицит кобальта», — рассказал Деев.

При производстве смартфонов используется 5—10 г кобальта, ноутбуков — около 30 г, а для аккумулятора электрокара понадобится от 5 до 20 кг металла. При этом в течение следующих двух десятилетий мировой парк электромобилей может достичь 282 млн, что составит около 16% от всех автомобилей, считают аналитики BNEF.

Однако в последнее время автопроизводители всё чаще сталкиваются с трудностями при заключении контрактов на поставки кобальта. Так, в ноябре прошлого года немецкий автогигант Volkswagen планировал заключить долгосрочную сделку на поставку кобальта с швейцарской Glencore и китайской Huayou Cobalt, но компаниям так и не удалось прийти к соглашению. Как сообщает Reuters, поставщиков не устроило предложение Volkswagen о фиксированных ценах.

По данным Statista, мировые запасы кобальта в 2016 году составили немногим более 6 млн тонн. В Демократической Республике Конго резервы металла составляют 3,4 млн т, также запасы кобальта есть в Австралии (1 млн т), на Кубе (500 тыс. т), Филиппинах (290 тыс. т), в Канаде (270 тыс. т), Замбии (270 тыс. т) и России (250 тыс. т).

Согласно исследованию Glencore, если бы сегодня все автомобили можно было заменить на электромобиль Tesla Model X, потребовалось бы 14 млн тонн кобальта, что превышает глобальные запасы более чем в два раза.

С другой стороны, аналитики не исключают, что производители в ближайшем будущем усовершенствуют способы производства аккумуляторов и для их работы будет требоваться меньшее количество редкого металла. Отчасти этот процесс уже идёт. Например, в 2008 году комплект батарей для электромобиля Tesla Roadster содержал 38 кг кобальта, а в 2017 году батарея того же размера содержит лишь 4,8 кг металла.

Коррупция и детский труд

Осложняет процесс добычи кобальта тот факт, что основным производителем металла является одна из беднейших и наиболее коррумпированных стран мира — Демократическая Республика Конго (ДРК).

В 1998—2002 годах страна стала ареной Второй конголезской войны, в которую были втянуты почти все государства Центральной и Южной Африки. В результате, по данным Transparency International, в 2016 году страна заняла 156-е место из 176 по уровню коррупции. Согласно отчёту МВФ, по объёму ВВП на душу населения государство находится на 178-м месте из 187.

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Сейчас в ДРК содержится более 60% мировых запасов металла. По прогнозу Wood Mackenzie, к 2025 году рыночная доля страны может возрасти до 73% по причине наращивания производства некоторых иностранных компаний. Доминирующие позиции в горнодобывающей индустрии ДРК занимает Китай. Около 90% китайского кобальта добывается в Конго.

Газета The Washington Post ранее сообщала, что около 100 тыс. шахтёров в Конго добывают кобальт вручную. При этом на производстве не соблюдаются меры безопасности, а травмы и даже гибель рабочих считаются обычным явлением, как и использование детского труда.

В январе стало известно, что правительство ДРК готовит закон о повышении роялти на экспорт кобальта с 2 до 5%, сообщает Bloomberg. При этом представители промышленности выступают против закона, полагая, что он может сдерживать будущие инвестиции в отрасль.

Безотказное производство

По оценке S&P Global Market Intelligence, к 2022 году производство кобальта вырастет до 219 тыс. т (с 122 тыс. т в 2017 году), причём большая часть увеличения добычи придётся на ДРК.

Артём Деев считает, что цена на кобальт будет только расти в связи с увеличением производства электромобилей и электроники. Тем не менее аналитик отмечает, что дефицит металла будет перекрываться за счёт вторсырья, чем немного ослабит рост цен в будущем.

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«В последние годы объёмы переработки металлов значительно расширяются. И доля извлекаемого кобальта из вторичного сырья в общем объёме металла, поступающего на рынок, постоянно растёт. Это выгодно с точки зрения экономии энергетических и природных ресурсов», — рассказал RT профессор МИСиС Александр Фёдоров.

При этом эксперты не исключают, что из-за высоких цен на кобальт технологии производства батарей будут сдвигаться в сторону других металлов. Так, в начале 2000-х годов автопроизводители стали активно использовать палладий для производства устройств контроля выбросов в автомобилях с бензиновыми двигателями. Это привело к трёхкратному росту цены на фоне ограниченного предложения. Уже в 2002 году автопроизводители нашли способ использовать меньше металла, и цены упали до прежних показателей.

Как рассказал Артём Деев, разработки аналогов батарей с высоким содержанием кобальта ведутся по нескольким направлениям: замене кобальта на никель и снижению количества кобальта в производстве батарей. Аналитик не прогнозирует в ближайшее время полного отказа от этого дорогого металла, однако не исключает и замедления роста цен.