Прожиточный минимум, долги регионов и ЖКХ: какие вопросы решал Путин в последний рабочий день перед праздниками

В последний рабочий день уходящего года Владимир Путин подписал ряд социально-экономических и финансовых законов. В числе прочих законодательных мер президент России одобрил приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму и упрощение валютного контроля физлиц. Кроме того, глава государства призвал кабмин проработать сценарий снижения закредитованности регионов, которые уже задолжали банкам более 1 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Так, с 1 января 2018 года МРОТ составит 9 тыс. 489 рублей в месяц (85% от прожиточного минимума), а уже с января 2019 года минимальный размер оплаты труда будет полностью соответствовать величине «прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года».

По данным Росстата, в октябре 2017 года средняя номинальная зарплата в России составляла 38 тыс. 333 рубля. В Москве этот показатель достиг 69 тыс. 847 рублей.

Напомним, закон «О минимальном размере оплаты труда» был подписан в 2000 году. С тех пор МРОТ повышался 18 раз, при этом до 1 января 2018 года его размер отмечен на уровне 7 тыс. 800 рублей. Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России число людей с зарплатой на уровне МРОТ составляет 4,9 млн человек (около 3,4% населения).

«Я думаю, что данная мера будут стоить бюджету 120—150 млрд рублей. Это не очень большие затраты. Кроме того, сейчас растут цены на нефть, бюджет будет пополняться и потери от повышения минимального размера оплаты труда будут компенсированы другими источниками», — прокомментировал RT изменение в социально-экономическом законодательстве директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Экономист считает, что власти не повышали МРОТ раньше по причине дефицита бюджета. Но стабилизация экономики в 2017 году привела к увеличению прибыли предприятий и росту налоговых отчислений в казну — именно за счёт этих процессов появилась возможность увеличить госрасходы на «социалку».

Ослабить валютный контроль

Владимир Путин также подписал ряд документов в финансовой сфере, среди которых закон об упрощении валютного контроля физлиц. Речь идёт о расширении перечня разрешённых случаев зачисления денег на счета физических лиц—резидентов, которые открыты в банках за пределами России.

Согласно закону, российские граждане, пребывающие за рубежом более 183 дней, не обязаны сообщать налоговой службе об открытии счетов в иностранных банках и проведении по ним валютных операций. При этом не имеет значения количество въездов обратно в Россию в течение календарного года.

«Это тот случай, когда закон несёт пользу для граждан, жизнь или работа которых связана с частым пребыванием за границей. Теперь они смогут легально получать на счета зарплату в валюте», — пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИН «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Аналитик подчеркнул, что прилетающие в Россию хотя бы на один день могут больше не переживать за возможный штраф от 75% до 100% от суммы «незаконной операции».

Против долгов и высокой платы за ЖКХ

В последний рабочий день перед праздниками президент также дал ряд поручений правительству. Так, до 1 марта 2018 года кабмин должен проработать закон по переходу к системе прямых договорных отношений потребителей коммунальных услуг с ресурсоснабжающими компаниями. Новая законодательная инициатива должна побороть необоснованное повышение платы за ЖКХ.

«Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также за коммунальные ресурсы», — сообщается в перечне поручений президента.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил об отсутствии позитивного развития в сфере ЖКХ и подчеркнул, что рост тарифов на коммунальные платежи до 8,8% недопустим. Президент предложил отрезать управляющие компании от денежного потока, а также ввести регулирование жилищных тарифов.

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Кроме социальных задач глава государства также поручил правительству решить вопрос с долгами российских регионов. Так, до 1 марта 2018 года кабмин должен внести предложения по ограничению ставок по кредитам, которые привлекают регионы через банки.

Примечательно, что на заседании госсовета 27 декабря президент потребовал от региональных глав быстрее решать ситуацию с реструктуризацией кредитов, взятых в банках под высокий процент. На этой встрече губернатор Ростовской области Василий Голубев поднял вопрос о введении спецрежима кредитования регионов для снижения нагрузки на их бюджеты.

Сейчас Минфин оценивает объём госдолга регионов в 2 трлн 142 млрд рублей, при этом ещё пять лет назад этот показатель составлял 1 трлн 164 млрд рублей. Больше всего задолжали Краснодарский (144 млрд рублей на 1 декабря) и Красноярский края (97,8 млрд) краях, а также Татарстан (93,5 млрд), Московская (87,5 млрд) и Нижегородская области (76,2 млрд).