Издание Der Spiegel удалило с сайта видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали»

Немецкое онлайн-издание Der Spiegel убрало с сайта видео из Мариуполя с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой.

Издание пояснило, что решение было принято в связи с тем, что материал агентства Reuters имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».

«Мы всё ещё находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании. — RT). Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», — заявили РИА Новости в пресс-службе издательства Der Spiegel.

О каких именно несоответствиях идёт речь, не уточняется.