Издание Der Spiegel удалило с сайта видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали»
- AP
Издание пояснило, что решение было принято в связи с тем, что материал агентства Reuters имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».
«Мы всё ещё находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании. — RT). Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», — заявили РИА Новости в пресс-службе издательства Der Spiegel.
О каких именно несоответствиях идёт речь, не уточняется.