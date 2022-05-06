Издание Der Spiegel удалило с сайта видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали»

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Немецкое онлайн-издание Der Spiegel убрало с сайта видео из Мариуполя с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой.
Издание Der Spiegel удалило с сайта видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали»
  • AP

Издание пояснило, что решение было принято в связи с тем, что материал агентства Reuters имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».

«Мы всё ещё находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании. — RT). Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», — заявили РИА Новости в пресс-службе издательства Der Spiegel.

О каких именно несоответствиях идёт речь, не уточняется.

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