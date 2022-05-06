NYT: Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на готовящиеся мемуары экс-главы военного ведомства, летом 2020 года Трамп дважды спрашивал его о возможности ударить по Мексике.

Автор книги аргументировал это тем, что Трамп был недоволен притоком наркотиков через границу на юге страны и заявлял, что власти Мексики не контролируют государство.

«Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», — приводится цитата Трампа.

В 2020 году мексиканская полиция провела спецоперацию, в результате которой с катера в Карибском море было конфисковано 3 т кокаина.

Злоумышленники привлекли к себе внимание тем, что двигались на большой скорости, хаотично меняя курс. Полицейские организовали погоню за катером на вертолёте. После того как судно удалось остановить, патрульные высадились на борт и обнаружили 74 контейнера с кокаином.

Три человека были арестованы.