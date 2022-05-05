Замглавы МИД Богданов обсудил с делегацией ХАМАС обстановку на территориях Палестины
- РИА Новости
Об этом замминистра сообщил ТАСС.
«Сейчас такая неспокойная обстановка на палестинских территориях, в секторе Газа, где в основном контроль осуществляет ХАМАС. И события вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме — это тоже всё тревожно. Вот по этим вопросам поделились своими оценками, своими соображениями. И относительно главной задачи — достижения палестинского национального единства», — сказал Богданов.
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
В беседе они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и напряжённость вокруг комплекса мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима.
Лавров и Хания отметили недопустимость перерастания столкновений в масштабную силовую конфронтацию между Израилем и Палестиной.