Замглавы МИД Богданов обсудил с делегацией ХАМАС обстановку на территориях Палестины

Замглавы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с делегацией движения ХАМАС обстановку на территориях Палестины и события вокруг иерусалимской мечети Аль-Акса.

Об этом замминистра сообщил ТАСС.

«Сейчас такая неспокойная обстановка на палестинских территориях, в секторе Газа, где в основном контроль осуществляет ХАМАС. И события вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме — это тоже всё тревожно. Вот по этим вопросам поделились своими оценками, своими соображениями. И относительно главной задачи — достижения палестинского национального единства», — сказал Богданов.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

В беседе они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и напряжённость вокруг комплекса мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима.

Лавров и Хания отметили недопустимость перерастания столкновений в масштабную силовую конфронтацию между Израилем и Палестиной.