В США заявили, что не будут менять стратегию в отношении России и Украины накануне 9 мая

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В преддверии Дня Победы США не станут менять свою стратегию в отношении России и Украины, заявил глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

Так он ответил на вопрос о позиции Штатов в связи с предстоящим празднованием.

«Я знаю, что есть много спекуляций по поводу того, что русские могут сделать или не сделать на 9 мая. Но я могу сказать, что 8 и 9 мая являются важными датами не только для русских, но и для всей Европы, а также для США», — сказал Прайс в ходе брифинга.

По словам представителя Госдепа, 8 и 9 мая США будут придерживаться той же стратегии, которой придерживались с 24 февраля, и будут продолжать оказывать помощь Украине и оказывать давление на Россию.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон открыт к введению новых санкций против России и будет консультироваться по этому вопросу с членами G7.

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