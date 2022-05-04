В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в Африке и Америке

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о росте числа случаев COVID-19 в Африке и Америке.
В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в Африке и Америке
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  • © FatCamera

По его словам, в целом в мире число сообщений о летальных исходах из-за COVID-19 продолжает снижаться и количество случаев коронавируса за неделю в настоящий момент является «самым низким с марта 2020 года».

«Однако эта тенденция, хоть и заслуживает приветствия, не раскрывает полной картины... Мы видим вызванный подвидами «омикрона» рост числа сообщений о случаях в Америке и Африке», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения.

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