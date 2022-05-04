Телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет

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Телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет. За годы вещания журналисты RT Arabic сделали сотни репортажей из горячих точек по всему миру и взяли интервью у многих выдающихся деятелей арабского и азиатского регионов.
Телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет
  • РИА Новости

Отмечается, что сайт телеканала по посещаемости обходит Al Jazeera, Al Arabiya и другие новостные СМИ.

«Мы вырвались вперёд по количеству уникальных посетителей по итогам года среди арабоязычных международных каналов ещё в 2019 году. С тех пор мы не сдавали лидирующих позиций. Интерес к российскому мнению в арабском мире тем выше, чем активнее и успешнее действия нашей страны в этом регионе», — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна.

Сайт RT Arabic — на первом месте по числу посещений и уникальных пользователей среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов, опережая в том числе Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic и Sky News Arabia (данные SimilarWeb, февраль 2022 года).

В феврале 2022 года на фоне событий на Украине американские соцсети ограничили или заблокировали аккаунты RT. На момент блокировки на YouTube у RT Arabic было 7 млн подписчиков и 4 млрд просмотров, что больше, чем у арабоязычных версий CNN, Sky News, DW, France 24 и Euronews. В Twitter страница RT Arabic набрала более 5 млн подписчиков, опережая арабоязычные версии DW и Sky News.

Корреспонденты RT Arabic ежедневно ведут репортажи из зоны боевых действий на Украине и уже не раз попадали под обстрелы. Журналисты не только рассказывают о ходе спецоперации, но и собирают и доставляют гумпомощь, помогают людям эвакуироваться и находить своих родственников.

RT Arabic также освещает военные конфликты по всему миру, в том числе в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане, Палестине, Израиле. Во время «арабской весны» RT единственный из крупных международных СМИ предупреждал о возможных рисках, которые несут с собой государственные перевороты в странах Ближнего Востока.

Телеканал RT на арабском неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе AIB Awards, New York Festivals и Promax BDA, а также фестиваля «Аль-Гадир», который проводится в Ираке.

Журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии. В 2021 году две программы RT Arabic получили бронзовые медали международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards, а в 2020 году еще одна программа завоевала серебро. В 2022 году эксклюзивный репортаж RT Arabic из палестинской больницы, куда доставляли пострадавших в результате израильских авиаударов, вышел в финал международного телевизионного конкурса New York Festivals.

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