В Японии выразили протест в связи с запуском КНДР ракеты
- AP
«КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты. Она пролетела расстояние примерно 500 км, упав, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии», — приводит ТАСС слова парламентского заместителя японского министра обороны Макото Оники.
Он добавил, что Япония выразила КНДР протест по линии посольства в Пекине.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов сообщило, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.