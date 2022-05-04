В Японии выразили протест в связи с запуском КНДР ракеты

Япония выразила протест в связи с запуском Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны страны.

AP

«КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты. Она пролетела расстояние примерно 500 км, упав, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии», — приводит ТАСС слова парламентского заместителя японского министра обороны Макото Оники. Он добавил, что Япония выразила КНДР протест по линии посольства в Пекине. Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов сообщило, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.