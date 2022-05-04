Бизнес в США могут обязать раскрывать потери из-за ситуации на Украине

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что американским компаниям, возможно, придётся публиковать последствия событий на Украине для своей работы.

«На компаниях, возможно, лежит предусмотренная федеральным законодательством... обязанность декларировать прямое и опосредованное влияние, которое оказывают или может оказывать на их бизнес российская операция на Украине и ответная международная реакция», — говорится в сообщении SEC.

Уточняется, что на данный момент это мнение одного из подразделений комиссии — департамента корпоративных финансов.

Ранее сообщалось, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.