Захарова ответила на критику интервью Лаврова итальянским премьером Драги

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на критику программы итальянского телеканала, в которой 40 минут выступал глава ведомства Сергей Лавров, со стороны премьер-министра Италии Марио Драги.

Как сообщила Захарова, Драги назвал программу сеансом политической агитации.

«Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама. Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов... Вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам. Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам российского дипломата, в МИД регулярно приходят сотни запросов на интервью с Лавровым, представителями министерства и посольств.

Она отметила, что итальянские журналисты «были настойчивыми» и говорили, что важно показать все точки зрения.