«Рёнхап»: Южная Корея и США планируют начать учения ВВС 9 мая

Военно-воздушные силы Южной Кореи и США планируют с 9 мая начать регулярные совместные учения, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Отмечается, что масштабы будут соответствовать прошлым учениям. Также ВМС двух стран отработают приёмы борьбы с подводными лодками в Японском море. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден посетит Южную Корею и Японию в конце мая.