«Рёнхап»: Южная Корея и США планируют начать учения ВВС 9 мая
Военно-воздушные силы Южной Кореи и США планируют с 9 мая начать регулярные совместные учения, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.
Отмечается, что масштабы будут соответствовать прошлым учениям.
Также ВМС двух стран отработают приёмы борьбы с подводными лодками в Японском море.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден посетит Южную Корею и Японию в конце мая.
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